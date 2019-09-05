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РИА Новости

Equinor сообщила о разливе нефти на Багамах после урагана "Дориан"

14:59 05.09.2019
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© Фото : Роскосмос Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (ранее Statoil) сообщила о разливе нефти на терминале на Багамских островах после урагана "Дориан".
"По предварительной оценке South Riding Point с воздуха обнаружено, что терминалу был нанесен ущерб, и была замечена нефть на земле за пределами береговых резервуаров", - говорится в сообщении. На момент приближения урагана на терминале находилось 54 сотрудника компании, которые работали там до 31 августа.
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Компания отмечает, что пока слишком рано говорить об объемах разлива, при этом на данный момент нет свидетельств того, что нефть могла попасть в море. Несмотря на улучшение погодных условий, состояние дорог и наводнение по-прежнему мешают компании точнее оценить ситуацию и масштаб повреждений терминала. Equinor уведомила о случившемся местные власти и продолжает поддерживать с ними диалог.
В пятницу ураган "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина - объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова. Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер - норвежское государство.
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