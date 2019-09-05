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РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава ТПП предложил продавать товары с Дальнего Востока в АТР

14:57 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Товары, произведенные на Дальнем Востоке, можно реализовывать на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
"На Дальнем Востоке проблема не только произвести много, проблема где реализовать... Рассчитывать при большом объеме производства можно только на то, чтобы реализовать это за пределами РФ", - полагает Катырин.
Он отметил, что это касается любого масштабного производства. "Конечно, если ты начинаешь товар производить, сразу нужно думать, где ты его будешь реализовывать, внешний периметр, искать партнеров за рубежом, куда ты все это будешь вывозить, организовывать логистику", - продолжил Катырин.
Он также отметил, что регион АТР "огромный", как и его население. По мнению собеседника агентства, реализовать в нем можно "любой товар в любом количестве, но нужно научиться это делать".
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"Экономика будет подсказывать, что самое оптимальное - это те страны, что тут рядышком", - заключил Катырин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумАТРДальний ВостокТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринЭкономика
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