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РИА Новости

США могут применить спецназ в Эстонии против России, заявил экс-депутат ЕП

14:56 05.09.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton FirstbrookВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии. Архивное фото
РИГА, 5 сен – РИА Новости. Экс-депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов считает, что США размещают спецвойска в Эстонии, чтобы иметь возможность использовать их против РФ.
Ранее в передаче журналистских расследований эстонского телевидения "Очевидец" заявили, что обнаружили секретную базу для подготовки спецназа США, которая действует с 2014 года. Как сообщается в передаче, причиной для размещения в Эстонии американского спецназа стали события на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Эстония и США заключили договор, согласно которому американцы выделят 15,7 миллиона долларов для строительства тренировочной базы. По данным ERR, размер подразделения спецназа является гостайной.
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Митрофанов отметил, что американский спецназ появился в Эстонии как раз в 2014 году, когда в балтийских странах резко усилились антироссийские настроения. Однако, как отмечает бывший депутат, за прошедшие четыре года перспектива "гибридной войны в балтийском регионе становится всё более туманной". Тем не менее, по его мнению, ситуация сейчас развивается в духе "холодной войны", в этих условиях "американский спецназ возвращает себе обычные функции – наступательного инструмента для второй фазы ядерной войны".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
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НАТОЭстонияРоссияСШАВ мире
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