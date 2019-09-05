США могут применить спецназ в Эстонии против России, заявил экс-депутат ЕП

РИГА, 5 сен – РИА Новости. Экс-депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов считает, что США размещают спецвойска в Эстонии, чтобы иметь возможность использовать их против РФ.

Ранее в передаче журналистских расследований эстонского телевидения "Очевидец" заявили, что обнаружили секретную базу для подготовки спецназа США, которая действует с 2014 года. Как сообщается в передаче, причиной для размещения в Эстонии американского спецназа стали события на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Эстония и США заключили договор, согласно которому американцы выделят 15,7 миллиона долларов для строительства тренировочной базы. По данным ERR, размер подразделения спецназа является гостайной.

Митрофанов отметил, что американский спецназ появился в Эстонии как раз в 2014 году, когда в балтийских странах резко усилились антироссийские настроения. Однако, как отмечает бывший депутат, за прошедшие четыре года перспектива "гибридной войны в балтийском регионе становится всё более туманной". Тем не менее, по его мнению, ситуация сейчас развивается в духе "холодной войны", в этих условиях "американский спецназ возвращает себе обычные функции – наступательного инструмента для второй фазы ядерной войны".