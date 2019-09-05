Родители девяти процентов детей в Москве отказались от прививок

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Своевременно и в сроки в Москве, по данным на 1 сентября, привито 65% детей, при этом родители 9% детей отказались от вакцинации, сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.

"Согласно данным электронной базы (на 1 сентября 2019 года – ред.), 65% детей привиты своевременно, в сроки, определенные национальным календарем, - это 1 миллион 250 тысяч детей. А вот 473 тысячи детей, что составляет 24,6%, привиты несвоевременно. Анализ выявил, что (насчитывается) более 170 тысяч детей, родители которых отказались от прививок (9%)", - сообщил Старшинин на заседании круглого стола Общественной палаты.