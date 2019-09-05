Глава ТПП назвал аквакультуру перспективным сектором для Дальнего Востока

"Привлекательных секторов много, на Сахалине есть и газ, и нефть. Много возможностей для горнодобывающей промышленности, по газопереработке, практически по всем отраслям. Мне кажется, одно из перспективных - это аквакультура. Это то, для чего у нас есть возможности, но не очень было развито, не очень были созданы условия для этого", - сказал он в кулуарах ВЭФ.