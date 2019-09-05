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РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава ТПП назвал аквакультуру перспективным сектором для Дальнего Востока

14:53 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Аквакультура является одним из наиболее перспективных секторов для развития на Дальнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
"Привлекательных секторов много, на Сахалине есть и газ, и нефть. Много возможностей для горнодобывающей промышленности, по газопереработке, практически по всем отраслям. Мне кажется, одно из перспективных - это аквакультура. Это то, для чего у нас есть возможности, но не очень было развито, не очень были созданы условия для этого", - сказал он в кулуарах ВЭФ.
"Сегодня, мне кажется, удалось это сделать: распределяются на конкурсной основе участки на море для возделывания аквакультуры, другие процедуры - туда пошел бизнес", - отметил глава ТПП.
Катырин полагает, что если работа в таком режиме продолжится, в отрасль будут инвестировать как российский, так и зарубежный бизнес.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумДальний ВостокТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринЭкономика
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