Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T14:59Z
https://ria.ru/20190905/1558355475.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155833/76/1558337600_0:0:2001:1125_1036x0_80_0_0_081f2e59eacffe0e4d7140eac8be7501.jpg
РИА Новости

Владимирские власти помогут семьям подростков, погибших в ДТП

14:59 05.09.2019
498
© Управление МВД России по Владимирской областиАвтомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе
Автомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе
© Управление МВД России по Владимирской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Администрация Ковровского района Владимирской области окажет материальную помощь семьям двух подростков, сбитых насмерть автомобилем BMW в поселке Мелехово, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
По данным полиции, ДТП произошло в среду около 19.50 мск на улице Первомайской в поселке Мелехово. По предварительной информации, 23-летний житель города Коврова, управляя автомобилем BMW-320, наехал на двух пешеходов - мальчика и девочку 2006 года рождения. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы, от которых скончались. Согласно размещенному в соцсетях видео с камеры наблюдения, дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а иномарка ехала на большой скорости.
"На сегодняшний момент администрацией Ковровского района принято решение оказать материальную помощь родителям погибших детей. Оказывается, конечно же, и психологическая помощь", - сказал собеседник.
По его словам, также власти помогут в организации похорон.
Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
28 августа, 14:37РИА Новости
Более 40 процентов случаев гибели детей в ДТП происходит летом
100155
Обсудить 0
BMW AGВладимирская областьКовровПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе
В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур
РИА
Новости
Изабель Юппер на Берлинале-2013
Изабель Юппер отменила показы спектакля "Любовник" в России
Вертолет Ми-8
Саратовские власти рассказали о травмах членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве
Депутат Рады назвал ситуацию с каналом NewsOne убийством журналистики
Лента
новостей
Вид на Сочи
В Сочи выселенного на улицу онкобольного поместили в пансионат
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Китай выступил против санкций США в отношении космических ведомств Ирана
Водолаз
К поискам пропавшей в Вологодской области девочки подключились водолазы
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
США могут применить спецназ в Эстонии против России, заявил экс-депутат ЕП
Вид на железнодорожные пути из кабины машиниста электропоезда Ласточка
Водитель, спасший людей при ДТП с поездом под Петербургом, получил медаль
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
Медсестра в прививочном кабинете
Родители девяти процентов детей в Москве отказались от прививок
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
Вертолет Ми-8АМТШ
В Минобороны назвали предварительную причину ЧП с вертолетом Ми-8
Посол России в КНДР Александр Мацегора
Россия вышлет всех северокорейских рабочих к 22 декабря
Бухта Ласпи в Крыму
У берегов Крыма затонул катер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния