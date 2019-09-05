Владимирские власти помогут семьям подростков, погибших в ДТП

Автомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе

© Управление МВД России по Владимирской области Автомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Администрация Ковровского района Владимирской области окажет материальную помощь семьям двух подростков, сбитых насмерть автомобилем BMW в поселке Мелехово, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.

По данным полиции, ДТП произошло в среду около 19.50 мск на улице Первомайской в поселке Мелехово. По предварительной информации, 23-летний житель города Коврова, управляя автомобилем BMW-320, наехал на двух пешеходов - мальчика и девочку 2006 года рождения. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы, от которых скончались. Согласно размещенному в соцсетях видео с камеры наблюдения, дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а иномарка ехала на большой скорости.

"На сегодняшний момент администрацией Ковровского района принято решение оказать материальную помощь родителям погибших детей. Оказывается, конечно же, и психологическая помощь", - сказал собеседник.