Изабель Юппер отменила показы спектакля "Любовник" в России

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Французская звезда Изабель Юппер отменила показы своего спектакля "Любовник" в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил менеджмент актрисы.
"По причинам, не зависящим от нас, спектакли Изабель Юппер, назначенные на восьмое сентября в московском Доме музыки и на десятое сентября в Театре Балтийский дом в Санкт-Петербурге, отменены", - говорится в сообщении.
Спектакль "Любовник" создан по одноименному роману французской писательницы Маргерит Дюрас.
Обладательница премий Каннского, Берлинского, Венецианского и Московского кинофестивалей, дважды лауреат французской премии "Сазар" Юппер сыграла в кино более 60 ролей, в таких фильмах как "Пианистка", "Вальсирующие", "8 женщин", "Ева", "Мадам Бовари" и другие.