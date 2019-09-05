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РИА Новости
Культура

Изабель Юппер отменила показы спектакля "Любовник" в России

14:53 05.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИзабель Юппер на Берлинале-2013
Изабель Юппер на Берлинале-2013
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Французская звезда Изабель Юппер отменила показы своего спектакля "Любовник" в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил менеджмент актрисы.
"По причинам, не зависящим от нас, спектакли Изабель Юппер, назначенные на восьмое сентября в московском Доме музыки и на десятое сентября в Театре Балтийский дом в Санкт-Петербурге, отменены", - говорится в сообщении.
Спектакль "Любовник" создан по одноименному роману французской писательницы Маргерит Дюрас.
Обладательница премий Каннского, Берлинского, Венецианского и Московского кинофестивалей, дважды лауреат французской премии "Сазар" Юппер сыграла в кино более 60 ролей, в таких фильмах как "Пианистка", "Вальсирующие", "8 женщин", "Ева", "Мадам Бовари" и другие.
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