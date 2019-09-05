ВСУ оборудуют позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
"Нашей разведкой отмечается проведение подразделениями противника работ по дооборудованию своих позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в Донбассе.
Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов, в том числе Золотое — 3 и Золотое — 4, контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.
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