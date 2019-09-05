Нацсовет Украины по ТВ хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne

КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne, при этом телеканал не прекратит вещание, пока суд его не рассмотрит, сообщила первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.

"Признать разжигание межнациональной расовой религиозной ненависти и вражды в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала… Обратиться к суду с иском об аннулировании лицензии", - заявила Герасимьюк, зачитывая решение совета.

Она подчеркнула, что Нацсовет не закрывает телеканал и не отбирает лицензию.