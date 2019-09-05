Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T16:53Z
https://ria.ru/20190905/1558355026.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155633/59/1556335947_0:50:2959:1714_1036x0_80_0_0_79e4c25c32599b608564955b1a250006.jpg
РИА Новости
Медиавойны

Нацсовет Украины по ТВ хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne

14:43 05.09.2019 (обновлено: 16:53 05.09.2019)
255
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne . Архивное фото
КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne, при этом телеканал не прекратит вещание, пока суд его не рассмотрит, сообщила первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
"Признать разжигание межнациональной расовой религиозной ненависти и вражды в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала… Обратиться к суду с иском об аннулировании лицензии", - заявила Герасимьюк, зачитывая решение совета.
Она подчеркнула, что Нацсовет не закрывает телеканал и не отбирает лицензию.
"Это означает, что телеканал с сегодняшнего дня не прекращает вещание, он работает до тех пор, пока суд не рассмотрит этот вопрос", - добавила замглавы регулятора.
Студия телеканала NewsOne
13 июля, 11:32РИА Новости
NewsOne передал Зеленскому обращение из-за травли канала
130071
Обсудить 0
МедиавойныТелемост Россия - УкраинаNewsOneНациональный совет Украины по телевидению и радиовещаниюУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хочет передать земли Украины в собственность ТНК, считает эксперт
Военнослужащие армии Украины
ВСУ оборудуют позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Путин навал российский рынок лучшим для сбыта товаров из Украины
Лента
новостей
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
США хотят ликвидировать ядерный потенциал Китая, считает эксперт
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Партия Порошенко требует завести дело на причастных к освобождению Цемаха
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Иерусалимский патриарх отказался признать "новую церковь" Украины
Военнослужащие армии Украины
Украинская разведка обвинила Россию в "отработке вторжения"
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук оценил переговоры с Путиным по обмену между Россией и Украиной
Архиепископ Хариупольский Иоанн
Глава русских приходов в Европе не признал решения Константинополя
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
Абэ подарил Путину старинную гравюру
Вид на Каир, Египет
Десятки студентов из Египта стали жертвами украинских мошенников
Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве
Депутат Рады назвал ситуацию с каналом NewsOne убийством журналистики
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук обвинил Зеленского в нечестной борьбе с оппозицией
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния