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РИА Новости
Культура

Бритни Спирс кардинально поменяла имидж

23:05 05.09.2019
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс перекрасилась из блондинки в брюнетку, о чем сообщила подписчикам в инстаграме.
Те же лица, то же платье и новые волосы! Да, моя сестра вдохновила меня на темноту, - подписала пост певица.
Новый образ Спирс понравился ее молодому человеку - актеру Сэму Асгари, который оставил комментарий под фото: "Красивая и как блондинка, и как брюнетка".
Подписчики тоже поддержали звезду.
"Мы любим твои темные волосы", "выглядишь очень натурально", "без комментариев - королева", - написали пользователи в инстаграме.
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