Бритни Спирс кардинально поменяла имидж

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс перекрасилась из блондинки в брюнетку, о чем сообщила подписчикам в инстаграме.
Те же лица, то же платье и новые волосы! Да, моя сестра вдохновила меня на темноту, - подписала пост певица.
Новый образ Спирс понравился ее молодому человеку - актеру Сэму Асгари, который оставил комментарий под фото: "Красивая и как блондинка, и как брюнетка".
Подписчики тоже поддержали звезду.
"Мы любим твои темные волосы", "выглядишь очень натурально", "без комментариев - королева", - написали пользователи в инстаграме.