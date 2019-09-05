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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Иерусалимский патриарх отказался признать "новую церковь" Украины

14:35 05.09.2019 (обновлено: 17:01 05.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III во время встречи на Святой земле с митрополитом Минским и Заславским Павлом заявил, что признает только одну Церковь на Украине — УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием, сообщает сайт Московского патриархата.
Это первое официальное заявление патриарха Иерусалимской православной церкви по поводу церковного раскола на Украине. В то же время ряд иерархов ИПЦ поддержали каноническую УПЦ.
Патриарх Феофил III заявил, что, по мнению святых отцов, именно раскол — самый тяжкий грех против "Божественной любви, которая лежит в основе церковного единства".
В свою очередь, митрополит Павел поблагодарил Иерусалимского патриарха "за его твердую позицию в стоянии за единство святого православия".
На встрече также присутствовали начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), члены миссии и представители паломнической группы, с которыми прибыл на Святую землю митрополит Павел.
Объединительный собор в Софийском соборе, Украина
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"Новая церковь" Украины

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, на котором была образована "новая церковь" Украины. Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Шестого января 2019-го константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.
В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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Позиция Денисенко

Уже через несколько месяцев после передачи томоса предстоятель бывшей неканонической церкви раскольник Филарет Денисенко заявил, что "новая церковь" разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках так называемого объединительного собора.
Недавно Филарет сообщил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей.
Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата". Позже начался процесс, направленный на ликвидацию структуры раскольника.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦФеофил III (Патриарх Иерусалимский)ИерусалимУкраина
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