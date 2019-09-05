СК возбудил дело о вымогательстве после избиения заключенного в "Крестах"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следователи возбудил дело о вымогательстве у заключенного после избиения в СИЗО в Петербурге, сообщается на сайте ГСУСК России по Санкт-Петербургу.
"В отношении 23- и 25-летних мужчин, которым вынесены приговоры за совершение преступлений против личности, не вступившие в законную силу, а также 26-летнего подсудимого возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "вымогательство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 7 августа в ряде СМИ появились данные о возможных пытках обвиняемых в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти ("Кресты" – ред.), в связи с чем была проведена доследственная проверка.
По данным следствия, подозреваемые с 18 по 19 июля, находясь в одной камере с обвиняемым по делу о незаконном обороте наркотиков, угрожая, потребовали от него 20 тысяч рублей. Сообщается, что после того, как потерпевший не смог найти деньги, соучастники избили его. Отмечается, что затем один из подозреваемых позвонил родственникам мужчины, сообщив, что тот избит, и добавив, что нападения будут продолжаться, если деньги не будут перечислены. В итоге, 19 июля родственники потерпевшего перевели три тысячи рублей на банковскую карту знакомой одного из подозреваемых.