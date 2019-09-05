СК возбудил дело о вымогательстве после избиения заключенного в "Крестах"

По данным следствия, подозреваемые с 18 по 19 июля, находясь в одной камере с обвиняемым по делу о незаконном обороте наркотиков, угрожая, потребовали от него 20 тысяч рублей. Сообщается, что после того, как потерпевший не смог найти деньги, соучастники избили его. Отмечается, что затем один из подозреваемых позвонил родственникам мужчины, сообщив, что тот избит, и добавив, что нападения будут продолжаться, если деньги не будут перечислены. В итоге, 19 июля родственники потерпевшего перевели три тысячи рублей на банковскую карту знакомой одного из подозреваемых.