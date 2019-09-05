СК признал фото "избитого" в СИЗО в Петербурге арестанта подделкой

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Петербургские следователи признали подделкой фото "избитого" в "Крестах-2" арестанта: вместо крови использованы "красящие вещества". "Пресс-хат" в СИЗО не найдено, сообщает в четверг региональный главк СК РФ.

Ранее ФСИН сообщала, что по итогам проверки в СИЗО трех сотрудников петербургских "Крестов-2" уволили, еще 20 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Это было сделано после того, как в интернете появилось заявление, в котором утверждается, что администрация якобы создала в "Крестах-2" "пресс-хаты" - камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги.

Возник скандал, проверки начали ФСИН, Генпрокуратура и СК. Позднее замдиректора ФСИН Валерий Бояринев сообщил РИА Новости, что внутренняя проверка выявила "многочисленные нарушения содержания осужденных", факты избиений и вымогательств.

В то же время сам ролик, с которого началось разбирательства, оказался фальшивкой.

"В видеоролике, распространенном в СМИ, имеется запись нанесения ударов потерпевшему, в том числе фотографии мужчины с якобы телесными повреждениями. Однако установлено, что на фотографии изображен другой следственно-арестованный. Он пояснил, что для имитации видимости телесных повреждений использовались красящие вещества", - говорится в релизе следствия.

Обращение в адрес администрации изолятора якобы от имени потерпевшего произносит другой арестант, выяснило следствие.

"Кроме того имеются данные, что указанные фотографии телесных повреждений и видеозапись обращения осуществлены в период с 10 по 14 июля 2019 года, то есть до вымогательства [денег у одного из арестантов другими]. Монтаж видеоролика осуществлен за пределами изолятора", - добавляется в релизе.

Отмечается, что данные "о наличии так называемых "пресс-хат", а также о возможной связи сотрудников изолятора с фактом причинения телесных повреждений потерпевшему подтверждения не нашли".

В то же время следствие выяснило, что на территорию СИЗО неоднократно проносили мобильники и "иные предметы". В связи с этим на имя начальника "Крестов" внесено представление.

Кроме того, в отдельное производство выделены материалы против сотрудников изолятора на предмет халатности.