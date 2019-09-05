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РИА Новости

СК признал фото "избитого" в СИЗО в Петербурге арестанта подделкой

14:31 05.09.2019 (обновлено: 14:54 05.09.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Петербургские следователи признали подделкой фото "избитого" в "Крестах-2" арестанта: вместо крови использованы "красящие вещества". "Пресс-хат" в СИЗО не найдено, сообщает в четверг региональный главк СК РФ.
Ранее ФСИН сообщала, что по итогам проверки в СИЗО трех сотрудников петербургских "Крестов-2" уволили, еще 20 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.
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Это было сделано после того, как в интернете появилось заявление, в котором утверждается, что администрация якобы создала в "Крестах-2" "пресс-хаты" - камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги.
Возник скандал, проверки начали ФСИН, Генпрокуратура и СК. Позднее замдиректора ФСИН Валерий Бояринев сообщил РИА Новости, что внутренняя проверка выявила "многочисленные нарушения содержания осужденных", факты избиений и вымогательств.
В то же время сам ролик, с которого началось разбирательства, оказался фальшивкой.
"В видеоролике, распространенном в СМИ, имеется запись нанесения ударов потерпевшему, в том числе фотографии мужчины с якобы телесными повреждениями. Однако установлено, что на фотографии изображен другой следственно-арестованный. Он пояснил, что для имитации видимости телесных повреждений использовались красящие вещества", - говорится в релизе следствия.
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Обращение в адрес администрации изолятора якобы от имени потерпевшего произносит другой арестант, выяснило следствие.
"Кроме того имеются данные, что указанные фотографии телесных повреждений и видеозапись обращения осуществлены в период с 10 по 14 июля 2019 года, то есть до вымогательства [денег у одного из арестантов другими]. Монтаж видеоролика осуществлен за пределами изолятора", - добавляется в релизе.
Отмечается, что данные "о наличии так называемых "пресс-хат", а также о возможной связи сотрудников изолятора с фактом причинения телесных повреждений потерпевшему подтверждения не нашли".
В то же время следствие выяснило, что на территорию СИЗО неоднократно проносили мобильники и "иные предметы". В связи с этим на имя начальника "Крестов" внесено представление.
Кроме того, в отдельное производство выделены материалы против сотрудников изолятора на предмет халатности.
Возбуждено и уголовное дело о вымогательстве у упомянутого арестанта: как считает следствие, его избивали сокамерники, требуя 20 тысяч рублей, но получили только 3 тысячи.
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