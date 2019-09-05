В Донецке прогремел взрыв, пострадал сотрудник полиции

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Калининском районе города Донецка, пострадал сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.

Взрыв прогремел около 14.00 (совпадает с мск) в Калининском райне возле неработающего киноконцертного комплекса "Донецк". На месте происшествия в тот момент находился сотрудник полиции, он получил травму руки. Ему была оказана первая помощь. Также на месте находились рабочие, убиравшие мусор.

Место взрыва оцеплено специальной лентой, там работают сотрудники силовых структур и МЧС. Комментировать произошедшее они отказались, направив в пресс-службу министерства внутренних дел.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР, сотрудники полиции приехали на место после звонка дворника.