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РИА Новости

В Донецке прогремел взрыв, пострадал сотрудник полиции

14:28 05.09.2019 (обновлено: 15:13 05.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Калининском районе города Донецка, пострадал сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
Взрыв прогремел около 14.00 (совпадает с мск) в Калининском райне возле неработающего киноконцертного комплекса "Донецк". На месте происшествия в тот момент находился сотрудник полиции, он получил травму руки. Ему была оказана первая помощь. Также на месте находились рабочие, убиравшие мусор.
Место взрыва оцеплено специальной лентой, там работают сотрудники силовых структур и МЧС. Комментировать произошедшее они отказались, направив в пресс-службу министерства внутренних дел.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР, сотрудники полиции приехали на место после звонка дворника.
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"Дворник позвонил в полицию и сообщил о странном предмете возле киноконцертного комплекса "Донецк": коробке или что-то в этом роде. Сотрудники полиции, естественно, на место прибыли", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ведется работа по определению характера и типа взрывоопасного предмета.
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