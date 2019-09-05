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РИА Новости

Эксперты рассказали, как защитить ребенка от травли и кибербуллинга

14:28 05.09.2019
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© Depositphotos / VitalikRadkoПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Как защитить ребенка от травли в школе и кибербуллинга, обсудили в начале учебного года генеральный директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин, руководитель департамента ЦИСМ Анастасия Ковалева и клинический психолог Марина Гудзенко.
"В первую очередь нужно быть ближе к своим детям, нужно быть им другом не только в обычной жизни, но и в социальной сети", – подчеркнул Денис Заварзин на пресс-конференции.
Чтобы защитить ребенка от кибербуллинга, по словам Заварзина, нужно следить за его поведением в соцсети, списком его друзей, постами, фотографиями, хештегами, группами, в которых он состоит.
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Психолог Марина Гудзенко отметила, что ребенку очень сложно справиться с травлей без помощи взрослого.
"Очень важно, чтобы у ребенка в школе был хотя бы один человек, кому он доверяет, кому он может что-то рассказать. Для кого-то это социальные педагоги, для кого-то – психологи, для кого-то – профильные учителя, для кого-то – директор", – сказала психолог. Она также подчеркнула, что для защиты от буллинга родителям нужно выстроить доверительные отношения с ребенком, чтобы вовремя заметить негативные изменения в его настроении и поведении.
Денис Заварзин рассказал, что, по данным ЦИСМа, в настоящее время с буллингом в той или иной форме сталкиваются почти все дети – те, которых травят, те, кто участвует в травле, и те, кто наблюдает за этим. Анастасия Ковалева отметила, что буллинг никогда не проходит бесследно и может впоследствии стать причиной суицида или агрессии.
Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (АНО ЦИСМ) учрежден по поручению Президента и распоряжению Правительства Российской Федерации в октябре 2018 года. Центр создан с целью выработки системы защиты молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации. Учредителем центра стало Федеральное агентство по делам молодежи.
Центр выявляет информацию, касающуюся детского суицида, кибербуллинга, а также других проявлений девиантного поведения и деструктивных явлений в молодежной среде.
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