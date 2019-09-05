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РИА Новости

Десятки студентов из Египта стали жертвами украинских мошенников

14:26 05.09.2019
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© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
КАИР, 5 мар - РИА Новости. Египетское министерство миграции и по делам египтян за рубежом обеспокоено судьбой десятков египетских студентов одного из украинских вузов, которые стали жертвами недобросовестных посредников, говорится в распространенном заявлении ведомства.
"Студенты обратились с жалобой на масштабное мошенничество со стороны посредников, которые отправили их обучаться в украинский вуз, где нет ни серьезного преподавательского состава, ни условий для серьезного обучения", - заявила глава министерства Набиля Макрам.
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По ее словам, студенты, недовольные качеством обучения и пытающиеся самостоятельно перевестись в другие украинские вузы, сталкиваются с угрозами отчисления и депортации со стороны администрации вуза и сотрудничающих с ним посредников.
Как пишет египетское издание "Аль-Ахрам", посредники рекламировали украинский университет,  утверждая, что его диплом признается в Египте, "затем выяснилось, что в вузе нет нормального преподавательского состава, необходимых лабораторий, условий для полноценной учебы… Студенты потребовали вернуть им личные дела для перехода в другие вузы, но администрация не согласилась".
Чтобы продолжить обучение на Украине, студентам предлагают вернуться на родину, вновь выплатить тысячи долларов посредникам, чтобы те определили их в "свои" вузы, расположенные в определенных городах страны. "Это замкнутый круг, с которым необходимо покончить для защиты египетских студентов", - сказала египетский министр в заявлении.
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В то же время, как сообщил РИА Новости представитель египетской диаспоры на Украине Валид Атыйя, речь идет о студентах Донецкого национального медицинского университета в Кировограде. Всего к настоящему моменту пострадавшими числятся порядка четырехсот египетских граждан. "От них требовали оплаты счетов за учебу, которые ранее уже были оплачены… Посольство вмешалось, но эта проблема возникла снова", - сказал он.
Министерство миграции подтверждает, что к решению проблемы уже подключено посольство Египта на Украине, которое получает все больше жалоб от учащихся.
"Это часть большей проблемы, с которой сталкиваются египетские студенты в разных украинских вузах", - пояснила в своем заявлении министр. Она добавила, что речь идет о направлении студентов в высшие учебные заведения без учета  каких-либо критериев образовательного процесса. "Затем студентов шантажируют оформлением  вида на жительство, переходом на следующий курс или запретом на перевод  в другой вуз", - указывают в министерстве.
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