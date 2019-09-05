Десятки студентов из Египта стали жертвами украинских мошенников

КАИР, 5 мар - РИА Новости. Египетское министерство миграции и по делам египтян за рубежом обеспокоено судьбой десятков египетских студентов одного из украинских вузов, которые стали жертвами недобросовестных посредников, говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Студенты обратились с жалобой на масштабное мошенничество со стороны посредников, которые отправили их обучаться в украинский вуз, где нет ни серьезного преподавательского состава, ни условий для серьезного обучения", - заявила глава министерства Набиля Макрам.

По ее словам, студенты, недовольные качеством обучения и пытающиеся самостоятельно перевестись в другие украинские вузы, сталкиваются с угрозами отчисления и депортации со стороны администрации вуза и сотрудничающих с ним посредников.

Как пишет египетское издание "Аль-Ахрам" , посредники рекламировали украинский университет, утверждая, что его диплом признается в Египте, "затем выяснилось, что в вузе нет нормального преподавательского состава, необходимых лабораторий, условий для полноценной учебы… Студенты потребовали вернуть им личные дела для перехода в другие вузы, но администрация не согласилась".

Чтобы продолжить обучение на Украине, студентам предлагают вернуться на родину, вновь выплатить тысячи долларов посредникам, чтобы те определили их в "свои" вузы, расположенные в определенных городах страны. "Это замкнутый круг, с которым необходимо покончить для защиты египетских студентов", - сказала египетский министр в заявлении.

В то же время, как сообщил РИА Новости представитель египетской диаспоры на Украине Валид Атыйя, речь идет о студентах Донецкого национального медицинского университета в Кировограде. Всего к настоящему моменту пострадавшими числятся порядка четырехсот египетских граждан. "От них требовали оплаты счетов за учебу, которые ранее уже были оплачены… Посольство вмешалось, но эта проблема возникла снова", - сказал он.

Министерство миграции подтверждает, что к решению проблемы уже подключено посольство Египта на Украине, которое получает все больше жалоб от учащихся.