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РИА Новости
Восточный экономический форум

Атомные ледоколы типа "Лидер" будут почти полностью российскими

14:44 05.09.2019 (обновлено: 14:45 05.09.2019)
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© Фото : Крыловский государственный научный центрМодельные испытания ледокола проекта 10510 "Лидер" в ледовом бассейне Крыловского научного центра
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне Крыловского научного центра
© Фото : Крыловский государственный научный центр
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Атомные ледоколы типа "Лидер" будут почти полностью российскими, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор Департамента локализации техники и технологий "Роснефти" Константин Лаптев.
"Что касается уровня локализации данных ледоколов (типа "Лидер" - ред.), то с учетом типа судового оборудования, устанавливаемого на них, в частности энергетической установки, можно с уверенностью сказать, что это будут практически полностью российские суда", - сказал Лаптев.
Он уточнил, что сейчас ведется работа по проектированию судна, начата разработка рабоче-конструкторской документации. "И согласно предварительному графику, начало строительства судна (резка стали), запланировано на 2020 год", - добавил собеседник агентства.
Атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт), будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода. Планируется построить три ледокола "Лидер". Только создание конструкторской и техдокументации на атомный ледокол-лидер обойдется в 3 миллиарда рублей, общая стоимость создания судна - свыше 100 миллиардов рублей (без НДС).
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на ria.ru.
Краны и защитные сооружения на верфи судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
14:16Восточный экономический форум
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