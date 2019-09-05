ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Атомные ледоколы типа "Лидер" будут почти полностью российскими, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор Департамента локализации техники и технологий "Роснефти" Константин Лаптев.

"Что касается уровня локализации данных ледоколов (типа "Лидер" - ред.), то с учетом типа судового оборудования, устанавливаемого на них, в частности энергетической установки, можно с уверенностью сказать, что это будут практически полностью российские суда", - сказал Лаптев.

Он уточнил, что сейчас ведется работа по проектированию судна, начата разработка рабоче-конструкторской документации. "И согласно предварительному графику, начало строительства судна (резка стали), запланировано на 2020 год", - добавил собеседник агентства.

Атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт), будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода. Планируется построить три ледокола "Лидер". Только создание конструкторской и техдокументации на атомный ледокол-лидер обойдется в 3 миллиарда рублей, общая стоимость создания судна - свыше 100 миллиардов рублей (без НДС).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.