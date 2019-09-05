Верфь "Звезда" заложит "пилотный" газовоз для "Арктик СПГ-2" в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Верфь "Звезда" заложит киль "пилотного" газовоза для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ-2" в 2021 году, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор департамента локализации техники и технологий "Роснефти" - врио генерального директора АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Константин Лаптев.

В январе представители Минпромторга РФ рассказали агентству, что "Новатэк" в конце 2018 года заключил предварительной договор с "ССК "Звезда" на строительство 14 судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ-2". В апреле "Звезда" и "Совкомфлот" заключили контракт на строительство пилотного судна-газовоза для проекта "Арктик СПГ-2". В соответствии с контрактом дата поставки судна – первый квартал 2023 года. Таким образом, всего для проекта "Арктик СПГ-2" на "Звезде" планируется построить 15 газовозов.

"Закладка киля пилотного газовоза для "Новатэк" планируется в 2021 году", - сообщил Лаптев. Он добавил, что суда-газовозы проекта "Арктик СПГ-2" ПАО "Новатэк" планируется строить с максимальной степенью локализации.

Так, начиная уже с первого судна серии, на территории России предполагается сборка и окраска корпуса судна, монтаж всего судового оборудования и систем, установка мембранной системы СПГ-танкеров, проведение пуско-наладочных работ и испытаний. "Таким образом, практически все ключевые операции предполагается выполнять на ССК "Звезда"", - сказал он.

Лаптев отметил, что судостроение является одной из наиболее высокотехнологичных и капиталоемких областей производства и поэтому требует определенной господдержки, что "особенно важно в условиях жесткой конкуренции с зарубежными верфями и с учетом того, что такие сложные суда, как например газовозы, никогда ранее в России не строились".

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа (СПГ), после "Ямала СПГ". Его планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Ожидаемый срок запуска первой линии - 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.