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РИА Новости
Туризм

Модель кластера острова Русский станет примером для других туробъектов

17:04 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОстров Русский во Владивостоке
Остров Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Модель, по которой будет осуществляться проект туристического кластера острова Русский во Владивостоке, станет образцом для создания новых точек туристической привлекательности на территории всего Дальнего Востока, заявил на Восточном экономическом форуме губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Мы разработаем концепцию, по которой инвесторам будет интересно вкладывать средства в строительство гостиниц и обустройство парковых зон. На примере острова Русский мы обкатаем те модели туристических объектов, которые сможем потом применить на других субъектах Дальнего Востока", - резюмировал глава Приморья.
По словам губернатора, эта концепция каждый год должна увеличивать приток туристов.
"На 2020 год разработан "план быстрых побед". Мы сделаем на острове велосипедные дорожки - всего запланировано долее 80 километров таких трасс, которые будут сочетаться с беговыми дорожками. Будут организованы пункты проката, раздевалки, кафе и рестораны, автомобильные стоянки", - поделился планами Кожемяко.
По словам Губернатора, вторым этапом станет создание пешеходной зоны со смотровой площадкой протяженностью два километра. Далее планируется строительство туристско-рекреационной зоны, теннисных кортов и других спортивных сооружений. Будут выделены зоны под строительство гостиниц, обустроены все пляжи и подъезды к ним. Начались работы по созданию парка-сафари "Тигры".
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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