Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Также в проекте закона гарантируется назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим лицам, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Помимо этого, депутаты предложили не учитывать страховой стаж (продолжительность трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР) при назначении выплат из НПФ.

По мнению авторов документа, это будет стимулировать самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению будущих пенсий.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию.