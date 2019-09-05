Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T20:47Z
https://ria.ru/20190905/1558353025.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:0:3142:1767_1036x0_80_0_0_968f7cd504452cfd96088c2a91b308b5.jpg
РИА Новости

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

14:15 05.09.2019 (обновлено: 20:47 05.09.2019)
36195
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
Также в проекте закона гарантируется назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим лицам, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Помимо этого, депутаты предложили не учитывать страховой стаж (продолжительность трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР) при назначении выплат из НПФ.
По мнению авторов документа, это будет стимулировать самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению будущих пенсий.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию.
По словам одного из авторов инициативы, депутата от ЕР Дмитрия Скриванова, цель документа — улучшить условия участия в негосударственных пенсионных фондах и сообщить гражданам о способах увеличить доходы на заслуженном отдыхе, помимо получения страховых пенсий от ПФР.
Министерства Юстиции России
Вчера, 19:10РИА Новости
Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян
85365636290
Обсудить 67
Единая РоссияПравительство РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
чисто для опричников царя - росгвардии) или всяких менеджеров газпрома, пенсии по старому, обычным россиянам по повышенному возрасту)
5 сентября, 14:42
ffasfegsf
146224025
эти негосударственные исчезнут 10 раз до пенсии. Все на выборы за социальное движение.
5 сентября, 16:04
aa.yast
126203014
Рекомендуем
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
РИА
Новости
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Лента
новостей
Анны Варганова с сыном
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Автомобиль и мотоцикл полиции
Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
Актриса Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме. 5 сентября 2019
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Обучение в колледжах Москвы
В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
Лента новостейМолния