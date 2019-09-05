Костин: ВТБ уже адаптировался к американским санкциям

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Банк . Банк ВТБ , как и российская экономика в целом, сумел адаптироваться к американским санкциям, которые способствовали большей концентрации банка на внутреннем розничном рынке, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью американской телекомпании CNBC.

"Я думаю, что в значительной степени мы уже адаптировались к американским санкциям, поскольку, как вы верно заметили, они действуют уже пять лет. Возможно, они и отрезали Россию от международного капитала и долговых рынков, но при этом они помогли нам больше сфокусироваться на внутреннем розничном рынке", - сказал Костин в ответ на вопрос, как долго еще Россия сможет выдерживать давление санкций.

Глава ВТБ отметил, что за время санкций была существенным образом изменена политика фондирования.

"Раньше большая часть заимствований – в долларах, в евро – приходилась на Запад. Теперь это не так. Мы учимся находить источники финансирования в России. Это очень помогает в периоды кризиса. Мы очень серьезно пострадали от кризиса 2008 года, когда оказались отрезаны от заимствований зарубежом – но не по политическим, а исключительно по экономическим причинам. Сейчас мы чувствуем себя в большей безопасности", - пояснил он.

При этом Костин добавил, что банк хотел быть более активным на международных рынках и теснее сотрудничать с зарубежными банками, но "мы имеем то, что мы имеем".

"Мы должны принимать эту реальность и, боюсь, что это надолго", - считает он.

Костин подтвердил в интервью, что стратегия ВТБ включает "разворот" в сторону Азии, в частности, с целью диверсифицировать источники фондирования, в том числе, за счет доступа к азиатским рынкам капитала.