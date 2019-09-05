Медведчук обвинил Зеленского в нечестной борьбе с оппозицией

"Господин Зеленский хорошо осознает, что есть только одна реальная оппозиция – это "Оппозиционная платформа - за жизнь". И есть лидеры этой оппозиции, против которых он сегодня политически нечестными путями пытается бороться. Но мы это проходили. Не первый год это. Это было и при режиме Порошенко, это было при режиме, установленном службой безопасности господина Порошенко. Это продолжается, к сожалению, и сегодня. Мы понимаем, что мы мешаем ему в вопросах мирного урегулирования, потому что мы реально знаем, как принести мир, как прекратить боевые действия, а господин Зеленский хочет это сделать по-своему и без нас", - сказал Медведчук в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".