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РИА Новости

Медведчук обвинил Зеленского в нечестной борьбе с оппозицией

14:00 05.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук считает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский пытается нечестно бороться с его партией так, как это было и при его предшественнике Петре Порошенко.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" с финансированием партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", главой политсовета которого является Виктор Медведчук. При этом президент отметил, что "у нас есть ответы - объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают".

"Господин Зеленский хорошо осознает, что есть только одна реальная оппозиция – это "Оппозиционная платформа - за жизнь". И есть лидеры этой оппозиции, против которых он сегодня политически нечестными путями пытается бороться. Но мы это проходили. Не первый год это. Это было и при режиме Порошенко, это было при режиме, установленном службой безопасности господина Порошенко. Это продолжается, к сожалению, и сегодня. Мы понимаем, что мы мешаем ему в вопросах мирного урегулирования, потому что мы реально знаем, как принести мир, как прекратить боевые действия, а господин Зеленский хочет это сделать по-своему и без нас", - сказал Медведчук в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если нынешняя украинская власть начнет работу с преследований оппозиции, ни к чему хорошему это не приведет.
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