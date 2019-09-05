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РИА Новости

Министр обороны Белоруссии оценил учения системы ПВО СНГ под Астраханью

14:00 05.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С" на учениях ПВО
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С на учениях ПВО
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С" на учениях ПВО. Архивное фото
ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская область), 5 сен - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков оценил на "отлично" учения Объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество-2019" под Астраханью.
"Оценить (учения) можно только объективным контролем, но уже сейчас видимые результаты показывают, что все задачи выполнены с оценкой "отлично". Результаты радуют", - сказал он.
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Равков отметил, что благодаря наличию такого полигона, как Ашулук, государства СНГ имеют возможность в рамках учений отработать практическое применение сил и средств авиации и ПВО.
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, который также присутствовал на учениях, подчеркнул, что регион во взаимодействии с Минобороны делает все возможное для организации таких учений и военных конкурсов.
"И в дальнейшем очень рассчитываем, что министерство обороны очень активно будет задействовать все возможности Астраханской области", - сказал Бабушкин.
В свою очередь, заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поблагодарил врио губернатора Астраханской области за то, что "внимательно и трепетно" относится к нашим войскам ВКС, которые участвуют в учениях.
Также он выразил признательность Равкову за личное участие в учениях и других подобных мероприятиях Минобороны РФ.
"Это мотивация для всего личного состава, который здесь присутствует, более качественно выполнять задачи", - добавил Евкуров.
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Андрей РавковЮнус-Бек ЕвкуровБелоруссияРоссияАстраханская областьБезопасность
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