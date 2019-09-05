Министр обороны Белоруссии оценил учения системы ПВО СНГ под Астраханью

ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская область), 5 сен - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков оценил на "отлично" учения Объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество-2019" под Астраханью.

"Оценить (учения) можно только объективным контролем, но уже сейчас видимые результаты показывают, что все задачи выполнены с оценкой "отлично". Результаты радуют", - сказал он.

Равков отметил, что благодаря наличию такого полигона, как Ашулук, государства СНГ имеют возможность в рамках учений отработать практическое применение сил и средств авиации и ПВО.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, который также присутствовал на учениях, подчеркнул, что регион во взаимодействии с Минобороны делает все возможное для организации таких учений и военных конкурсов.

"И в дальнейшем очень рассчитываем, что министерство обороны очень активно будет задействовать все возможности Астраханской области", - сказал Бабушкин.

В свою очередь, заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поблагодарил врио губернатора Астраханской области за то, что "внимательно и трепетно" относится к нашим войскам ВКС, которые участвуют в учениях.

Также он выразил признательность Равкову за личное участие в учениях и других подобных мероприятиях Минобороны РФ.