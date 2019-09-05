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РИА Новости

ФАС на Урале не нашел нарушений в рекламе суши-бара, возмутившей феминисток

13:54 05.09.2019 (обновлено: 14:05 05.09.2019)
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© Фото : страница "Челябинская Феминистская Агитгруппа" во ВКонтактеРеклама суши в Челябинске
Реклама суши в Челябинске
© Фото : страница "Челябинская Феминистская Агитгруппа" во ВКонтакте
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен - РИА Новости. Челябинское УФАС России не нашло нарушений в размещенной в городе рекламной конструкции суши-бара, на которую пожаловалась местная феминистская группа, сообщившая о якобы сексуальном подтексте рекламы, сообщила пресс-служба регионального УФАС России.
По данным ведомства, УФАС проводило проверку информации челябинских феминисток по факту распространения в Ленинском районе Челябинска рекламы суши-бара с изображением девушки, которая подносит ролл к открытому рту. По мнению местной феминисткой агитгруппы, реклама содержит сексуальный подтекст и обесценивает женщин.
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"Челябинское УФАС России не установило признаков нарушения закона о рекламе в рекламе "Территории суши". Так, большинство членов экспертного совета по рекламе указали, что в рекламе суши отсутствуют непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения", - говорится в сообщении.
Такое мнение выразили 14 из 19 проголосовавших участников заседания совета, уточняется в сообщении.
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Кроме того, членам совета был задан вопрос о том, создается ли впечатление о наличии на рекламной конструкции обнаженной девушки - из 19 проголосовавших 17 человек ответили отрицательно, добавляется в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что позже в Челябинское УФАС России поступила информация от управления наружной рекламы и информации Челябинска, которое сообщило, что не выдавало разрешения на установку данной рекламной конструкции. Управлением наружной рекламы и информации Челябинска рекламодателю и рекламораспространителю направлено предписание с требованием демонтажа рекламы, сообщает УФАС.
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