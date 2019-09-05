В Сызрани имя командира аварийно севшего А321 занесут на доску почета

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Имя командира аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамира Юсупова занесут на доску почета в Сызрани Самарской области, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее пресс-служба сообщала, что Юсупов несколько лет работал юристом в городском фонде жилья и ипотеки, а также являлся заместителем руководителя автономии татар Сызрани. По информации пресс-службы, в 90-х годах семья Юсупова переехала в Сызрань, но при этом он все время грезил небом, поэтому в 33 года окончил с отличием летное училище.

"В Сызрани, где жил Дамир Юсупов с семьей, пройдут празднования Дня города. Главой города Николаем Лядиным принято решение, что 7 сентября на доске почета Сызрани появится фото и имя Героя России Дамира Юсупова", - говорится в сообщении.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, нарушив работу двигателей. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.