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РИА Новости

В Сызрани имя командира аварийно севшего А321 занесут на доску почета

13:54 05.09.2019
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© ФотоКомандир экипажа самолета Airbus A321
Командир экипажа самолета Airbus A321
© Фото
Командир экипажа самолета Airbus A321. Архивное фото
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Имя командира аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамира Юсупова занесут на доску почета в Сызрани Самарской области, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее пресс-служба сообщала, что Юсупов несколько лет работал юристом в городском фонде жилья и ипотеки, а также являлся заместителем руководителя автономии татар Сызрани. По информации пресс-службы, в 90-х годах семья Юсупова переехала в Сызрань, но при этом он все время грезил небом, поэтому в 33 года окончил с отличием летное училище.
"В Сызрани, где жил Дамир Юсупов с семьей, пройдут празднования Дня города. Главой города Николаем Лядиным принято решение, что 7 сентября на доске почета Сызрани появится фото и имя Героя России Дамира Юсупова", - говорится в сообщении.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, нарушив работу двигателей. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомУральские авиалинииМосковская областьРоссияОбщество
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