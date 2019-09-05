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РИА Новости

Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

13:48 05.09.2019 (обновлено: 14:17 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Четырехдневная рабочая неделя осложнит достижение промышленностью целевых показателей по производству и экспорту продукции, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если у нас задача стоит увеличивать объем производства и увеличивать экспорт, то при традиционном трехсменном графике работы (промышленных предприятий - ред.), я думаю, что будет просто физически тяжело выполнить все показатели, ну а так, наверное, все возможно", - сказал Мантуров.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.
С тех пор свои мысли по этому поводу уже озвучил ряд министров. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости заявил, что реальную дискуссию о переходе на четырехдневную рабочую неделю в РФ вести пока рано, ее можно начать при повышении реальных доходов населения и производительности труда. А министр здравоохранения Вероника Скворцова, также в интервью РИА Новости, сказала, что вопрос нужно всесторонне обсудить, в будущем это не исключено.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время интервью радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
08:20Восточный экономический форум
Шохин оценил идею четырехдневной рабочей недели
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Денис МантуровРоссияЭкономика
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