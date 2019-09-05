Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если у нас задача стоит увеличивать объем производства и увеличивать экспорт, то при традиционном трехсменном графике работы (промышленных предприятий - ред.), я думаю, что будет просто физически тяжело выполнить все показатели, ну а так, наверное, все возможно", - сказал Мантуров.

С тех пор свои мысли по этому поводу уже озвучил ряд министров. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости заявил, что реальную дискуссию о переходе на четырехдневную рабочую неделю в РФ вести пока рано, ее можно начать при повышении реальных доходов населения и производительности труда. А министр здравоохранения Вероника Скворцова, также в интервью РИА Новости, сказала, что вопрос нужно всесторонне обсудить, в будущем это не исключено.