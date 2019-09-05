Иерарх Элладской церкви: мы признаем только одну Церковь на Украине

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Представитель Элладской церкви, митрополит Керкирский Нектарий заявил о том, что признает только одну каноническую Церковь на Украине – Украинскую православную церковь, сообщает сайт УПЦ.

Такое заявление митрополит Нектарий сделал во время встречи с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом после соборной молитвы о мире на Украине у мощей святителя Спиридона Тримифунтского на греческом острове Керкира.

"Мы молимся, чтобы Господь помог вашей Церкви преодолеть трудности, связанные с церковным расколом, и проблемы. Мы признаем только одну каноническую Церковь, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, который часто приезжал на остров Керкира, служил здесь как простой священник", - сказал иерарх Элладской церкви.

В свою очередь митрополит Агафангел поблагодарил митрополита Нектария за возможность помолиться у мощей святителя Спиридона и за поддержку канонического православия на Украине.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.

Тем не менее, Константинопольский патриархат настойчиво пытается добиться признания новосозданной структуры в православном мире, особенно от близкой ему Элладской православной церкви. ЭПЦ еще не выработала официальной позиции в отношении ПЦУ. Ряд ее видных представителей, как и многие иерархи других поместных церквей, высказываются за проведение всеправославного совещания по "украинскому вопросу".