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РИА Новости

В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

13:46 05.09.2019
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
"Я напоминаю, что согласно ФЗ "Об образовании" именно образовательная организация несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся... у образовательной организации нет полномочий не принять ребёнка на обучения из-за отсутствия медицинских документов и прививок... Поэтому мы предлагаем на законодательном уровне закрепить в качестве оснований для отказа приёма детей в образовательное учреждение на очную форму обучения отсутствие медицинских карт детей, а также документы, подтверждающие процедуру иммунизации ребёнка в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. За исключением тех случаев, когда есть медотвод", - сообщила Шахова на заседании круглого стола в общественной палате.
Она напомнила, что в прошлом учебном году из-за кори, коклюша и скарлатины по Москве было объявлено 46 карантинов, которые коснулись 2 тысяч детей. По ветряной оспе 404 карантина - свыше 11 тысяч детей. Шахова уточнила, что все эти случаи произошли с детьми, которые не были привиты.
В свою очередь председатель Московской городской думы, комментируя предложение департамента, отметил, что по конституционному праву они не могут принять такой закон, так как конституция даёт гарантию образования. Он отметил, что в осенней сессии депутаты Мосгордумы рассмотрят предложенный законопроект и предложат его в Госдуму.
"Для того чтобы регулировать процесс обучения в школах, поступления в образовательные учреждения, нам необходимы изменения на федеральном уровне. Я уверен, что в осеннюю сессию вместе с депутатами Госдумы мы обсудим данный законопроект и будем выходить как субъект законодательной инициативы к коллегам в Госдуму. Мы в соответствии с Конституцией РФ не можем лишить ребенка образования, максимум, на что мы можем пойти, если не будут сделаны прививки, - перевести на домашнее обучение. Но вносить регулятивные методы в случае отсутствия прививок мы можем", - прокомментировал Шапошников.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
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Здоровье - ОбществоГосдума РФМосковская городская думаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Зачем бороться с причиной, гораздо проще бороться со следствием... потому такие идеи и пихают разного толка чиновники. Зачем анализировать - почему детей не вакцинируют, проще запретить таким детям быть. ;)
5 сентября, 17:44
ФПФеликс Плюсов
800006
Как хорошо мамашам которым ставили все прививки подряд рассуждать об опасности прививок своим детям
5 сентября, 14:18
Нико Н
510005
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