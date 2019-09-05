В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.

"Я напоминаю, что согласно ФЗ "Об образовании" именно образовательная организация несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся... у образовательной организации нет полномочий не принять ребёнка на обучения из-за отсутствия медицинских документов и прививок... Поэтому мы предлагаем на законодательном уровне закрепить в качестве оснований для отказа приёма детей в образовательное учреждение на очную форму обучения отсутствие медицинских карт детей, а также документы, подтверждающие процедуру иммунизации ребёнка в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. За исключением тех случаев, когда есть медотвод", - сообщила Шахова на заседании круглого стола в общественной палате.

Она напомнила, что в прошлом учебном году из-за кори, коклюша и скарлатины по Москве было объявлено 46 карантинов, которые коснулись 2 тысяч детей. По ветряной оспе 404 карантина - свыше 11 тысяч детей. Шахова уточнила, что все эти случаи произошли с детьми, которые не были привиты.

В свою очередь председатель Московской городской думы, комментируя предложение департамента, отметил, что по конституционному праву они не могут принять такой закон, так как конституция даёт гарантию образования. Он отметил, что в осенней сессии депутаты Мосгордумы рассмотрят предложенный законопроект и предложат его в Госдуму.