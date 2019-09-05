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РИА Новости

Минтранс подготовит преференции для авиакомпаний, летающих в ДФО

13:42 05.09.2019 (обновлено: 14:21 05.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ после поручений президента РФ Владимира Путина приступил к обсуждению механизма по преференциям для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил, что авиакомпании, летающие на Дальний Восток и продающие билеты на эти рейсы по разумным ценам, было бы правильно поощрять преимущественным доступом к перевозкам по другим, наиболее выгодным, направлениям.
"С учетом полученных указаний Минтранс предложит нормативное закрепление в законодательстве подобных и иных стимулирующих механизмов для фиксации преференций для авиакомпаний, осуществляющих и планирующих расширение перелётов на Дальний Восток. Мы уже приступили к обсуждениям такого рода механизмов", - сказал Дитрих.
"Кроме того, продумаем и иные меры для повышения провозных емкостей в Дальневосточный федеральный округ из других регионов России или в пределах округа", - добавил он.
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13:05Восточный экономический форум
Минтранс готов обсудить идеи по распределению маршрутов среди авиакомпаний
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