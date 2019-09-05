Минтранс подготовит преференции для авиакомпаний, летающих в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ после поручений президента РФ Владимира Путина приступил к обсуждению механизма по преференциям для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил, что авиакомпании, летающие на Дальний Восток и продающие билеты на эти рейсы по разумным ценам, было бы правильно поощрять преимущественным доступом к перевозкам по другим, наиболее выгодным, направлениям.

"С учетом полученных указаний Минтранс предложит нормативное закрепление в законодательстве подобных и иных стимулирующих механизмов для фиксации преференций для авиакомпаний, осуществляющих и планирующих расширение перелётов на Дальний Восток. Мы уже приступили к обсуждениям такого рода механизмов", - сказал Дитрих.