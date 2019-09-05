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РИА Новости

В Великобритании утечка джина из цистерны вызвала многочасовую пробку

13:41 05.09.2019
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© Фото : North West Motorway Police Последствия ДТП на автомагистрали M6 в Чешире, в результате которого на дорогу вылилось 32 000 литров концентрированного джина
Последствия ДТП на автомагистрали M6 в Чешире, в результате которого на дорогу вылилось 32 000 литров концентрированного джина
© Фото : North West Motorway Police
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Утечка из цистерны с 32 тысячами литров джина вызвала многочасовую пробку на автомагистрали М6 в северной части Англии, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте пожарно-спасательной службы графства Чешир.
Инцидент произошел в результате столкновения цистерны и грузовика вечером в среду. Цистерна перевозила 32 тысячи литров джина. Пожарные установили, что после аварии из нее вытекло восемь тысяч литров.
© Фото : North West Motorway Police Последствия ДТП на автомагистрали M6 в Чешире, в результате которого на дорогу вылилось 32 000 литров концентрированного джина
Последствия ДТП на автомагистрали M6 в Чешире, в результате которого на дорогу вылилось 32 000 литров концентрированного джина
© Фото : North West Motorway Police
Последствия ДТП на автомагистрали M6 в Чешире, в результате которого на дорогу вылилось 32 000 литров концентрированного джина
Движение было временно остановлено на данном участке дороги. Спасательные службы вели работы на протяжении всей ночи, чтобы не допустить воспламенения джина. Пожарные бригады покрывали разлитый алкоголь пожарной пеной, чтобы предотвратить возгорание. Многим водителям пришлось провести несколько часов в своих автомобилях, в то время как спасательные службы устраняли последствия аварии.
Проезжая часть была вновь открыта для движения после 04.00 по местному времени (06.00 мск) в четверг. Пожарные находились на месте инцидента около девяти часов. На данный момент движение на автомагистрали М6 полностью восстановлено.
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20 июня, 08:52РИА Новости
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