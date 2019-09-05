В Великобритании утечка джина из цистерны вызвала многочасовую пробку

Последствия ДТП на автомагистрали M6 в Чешире, в результате которого на дорогу вылилось 32 000 литров концентрированного джина

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Утечка из цистерны с 32 тысячами литров джина вызвала многочасовую пробку на автомагистрали М6 в северной части Англии, сообщается в заявлении, опубликованном Утечка из цистерны с 32 тысячами литров джина вызвала многочасовую пробку на автомагистрали М6 в северной части Англии, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте пожарно-спасательной службы графства Чешир.

Инцидент произошел в результате столкновения цистерны и грузовика вечером в среду. Цистерна перевозила 32 тысячи литров джина. Пожарные установили, что после аварии из нее вытекло восемь тысяч литров.

© Фото : North West Motorway Police Последствия ДТП на автомагистрали M6 в Чешире, в результате которого на дорогу вылилось 32 000 литров концентрированного джина © Фото : North West Motorway Police Последствия ДТП на автомагистрали M6 в Чешире, в результате которого на дорогу вылилось 32 000 литров концентрированного джина

Движение было временно остановлено на данном участке дороги. Спасательные службы вели работы на протяжении всей ночи, чтобы не допустить воспламенения джина. Пожарные бригады покрывали разлитый алкоголь пожарной пеной, чтобы предотвратить возгорание. Многим водителям пришлось провести несколько часов в своих автомобилях, в то время как спасательные службы устраняли последствия аварии.