Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что санкциям и штрафам должны подвергаться те, кто установил обязательный срок подключения к системе быстрых платежей (СБП) до 1 октября, ни с кем не обсудив.

Ранее в четверг ЦБ РФ заявил, что все системно значимые банки, в том числе Сбербанк, должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. К тем, кто не успеет, будут применяться меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы.

"Значит будем оштрафованы, это невозможно сделать просто. Я думаю, что штрафовать нужно тех, кто установил такие сроки, вообще ни с кем не обсудив",- сказал журналистам Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).