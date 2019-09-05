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РИА Новости
Восточный экономический форум

Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей

13:36 05.09.2019 (обновлено: 14:08 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что санкциям и штрафам должны подвергаться те, кто установил обязательный срок подключения к системе быстрых платежей (СБП) до 1 октября, ни с кем не обсудив.
Ранее в четверг ЦБ РФ заявил, что все системно значимые банки, в том числе Сбербанк, должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. К тем, кто не успеет, будут применяться меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы.
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"Значит будем оштрафованы, это невозможно сделать просто. Я думаю, что штрафовать нужно тех, кто установил такие сроки, вообще ни с кем не обсудив",- сказал журналистам Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумГрефСбербанкЦентральный Банк РФЭкономика
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