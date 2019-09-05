Еврококмиссия оценила ход переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания продолжают переговоры о ситуации с их "разводом", но для прогресса в них нужны конкретные предложения от страны по ирландской границе, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.

Она напомнила, что диалог на техническом уровне продолжается, он происходит дважды в неделю.

"Стороны договорились вновь встретиться в пятницу. Однако чтобы переговоры имели прогресс, нам нужно получить конкретные предложения, которые совместимы с соглашением об отделении", - сказала она.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании хотели скорректировать положения договора по этой теме. Еврокомиссия, которая отвечает от имени ЕС за выработку условий Brexit, пересматривать сам текст соглашения отказывается.