Еврококмиссия оценила ход переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания продолжают переговоры о ситуации с их "разводом", но для прогресса в них нужны конкретные предложения от страны по ирландской границе, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.
Она напомнила, что диалог на техническом уровне продолжается, он происходит дважды в неделю.
"Стороны договорились вновь встретиться в пятницу. Однако чтобы переговоры имели прогресс, нам нужно получить конкретные предложения, которые совместимы с соглашением об отделении", - сказала она.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.
Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании хотели скорректировать положения договора по этой теме. Еврокомиссия, которая отвечает от имени ЕС за выработку условий Brexit, пересматривать сам текст соглашения отказывается.
Если Великобритания представит свои конкретные предложения о том, как выйти из сложившегося тупика по соглашению о Brexit, ЕК готова их рассмотреть, однако они должны укладываться в контекст договора о "разводе" и не нарушать целостность единого рынка Евросоюза, заявил ранее переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.