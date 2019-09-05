Власти обязаны помочь протестующим найти свое место в жизни, заявил Путин

"Вопрос только в том, чтобы они нашли свое место в жизни. А обязанность власти - сделать все для того, чтобы они смогли найти это место свое и смогли приложить максимум своих знаний, таланта для созидательного развития страны", - сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к молодежи, участвующей этим летом в акциях в Москве.