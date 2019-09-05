Власти обязаны помочь протестующим найти свое место в жизни, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Молодежь, участвующая в протестах, должна найти свое место в жизни, обязанность власти - помочь им в этом и сделать все, чтобы молодые люди смогли использовать свой талант для созидательного развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
По мнению президента России, большинство людей, участвующих в протестах, настроены позитивно и хотят внести свой вклад в развитие страны.
"Вопрос только в том, чтобы они нашли свое место в жизни. А обязанность власти - сделать все для того, чтобы они смогли найти это место свое и смогли приложить максимум своих знаний, таланта для созидательного развития страны", - сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к молодежи, участвующей этим летом в акциях в Москве.
"Молодые люди всегда импульсивны, активны, это хорошо. Повторяю еще раз: важно только, чтобы все это находилось в рамках действующего закона. Но я уверен, что многие из людей, которые занимаются и политической деятельностью, они будут востребованы в будущем и по специальности, и в политической области тоже", - заключил Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.