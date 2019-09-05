Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Еще 11 женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго, передает агентство Еще 11 женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

Певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других женщин, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии, обратились к агентству после того, как 13 августа вышел материал, где приводились обвинения девяти женщин, в том числе певицы Патрисии Вульф, в отношении оперного певца. Женщины заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.

"Мой прямой начальник сказал мне, что они старались не отправлять привлекательных молодых женщин в гримерку к нему из-за его поведения", - приводит агентство слова одной из опрошенных сотрудниц театра, пожелавшей остаться неназванной, потому что она все еще работает в оперной индустрии и боится последствий. Девушка при этом добавила, что Доминго был известен тем, что "подходил слишком близко, обнимал, целовал и мог физически приставать".

Ранее и. о. министра культуры Испании Хосе Гирао заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Доминго должны быть доказаны, прежде чем делать какие-либо выводы. Он обратил внимание, что только одна из женщин сделала заявление открыто, остальные выступили анонимно.