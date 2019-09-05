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РИА Новости
Культура

Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

13:23 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКонцерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Еще 11 женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других женщин, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии, обратились к агентству после того, как 13 августа вышел материал, где приводились обвинения девяти женщин, в том числе певицы Патрисии Вульф, в отношении оперного певца. Женщины заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.
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"Мой прямой начальник сказал мне, что они старались не отправлять привлекательных молодых женщин в гримерку к нему из-за его поведения", - приводит агентство слова одной из опрошенных сотрудниц театра, пожелавшей остаться неназванной, потому что она все еще работает в оперной индустрии и боится последствий. Девушка при этом добавила, что Доминго был известен тем, что "подходил слишком близко, обнимал, целовал и мог физически приставать".
Ранее и. о. министра культуры Испании Хосе Гирао заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Доминго должны быть доказаны, прежде чем делать какие-либо выводы. Он обратил внимание, что только одна из женщин сделала заявление открыто, остальные выступили анонимно.
Европейская программа выступлений Пласидо Доминго на этот и будущий годы пока не претерпела изменений. Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы. Дворец искусств королевы Софии, расположенный в испанской Валенсии, собирается дождаться выяснения обстоятельств предъявленных обвинений. Концерт, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, также пока отменять не планируют.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
14 августа, 11:47Культура
Концерт Пласидо Доминго в Москве не планируют отменять из-за секс-скандала=
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КультураПласидо ДомингоМоскваИспания
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