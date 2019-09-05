В СПЧ оценили проведение избирательной кампании в Петербурге

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Избирательная кампания по выборам губернатора в Петербурге прошла без серьезных нарушений, сообщил сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод.

"Предвыборная кампания прошла в рабочем режиме, без серьезных нарушений и с минимальным количеством жалоб", - рассказал он журналистам.

Брод привел пример выявленных нарушений, когда в агитационных материалах снявшего в итоге свою кандидатуру с выборов Владимира Бортко не были пропечатаны авторские права.

По его словам, прохождение муниципального фильтра также не являлось препятствием в эту кампанию. "Считаю, что все вопросы по непрохождению фильтра лежат на штабах кандидатов, в их работе с агитаторами, сборщиками подписей", - сказал он.

По мнению Брода, нынешняя предвыборная гонка в Петербурге прошла без "технических" кандидатов и каких-либо спойлеров.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. На пост претендуют врио губернатора самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").