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РИА Новости

В СПЧ оценили проведение избирательной кампании в Петербурге

13:11 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Избирательная кампания по выборам губернатора в Петербурге прошла без серьезных нарушений, сообщил сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод.
"Предвыборная кампания прошла в рабочем режиме, без серьезных нарушений и с минимальным количеством жалоб", - рассказал он журналистам.
Брод привел пример выявленных нарушений, когда в агитационных материалах снявшего в итоге свою кандидатуру с выборов Владимира Бортко не были пропечатаны авторские права.
По его словам, прохождение муниципального фильтра также не являлось препятствием в эту кампанию. "Считаю, что все вопросы по непрохождению фильтра лежат на штабах кандидатов, в их работе с агитаторами, сборщиками подписей", - сказал он.
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По мнению Брода, нынешняя предвыборная гонка в Петербурге прошла без "технических" кандидатов и каких-либо спойлеров.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. На пост претендуют врио губернатора самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Также в единый день голосования в Петербурге пройдут муниципальные выборы.
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Совет по правам человека при Президенте РФАлександр БродАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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