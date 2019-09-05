Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

"Я Дональду (Трампу. — Прим. ред.) сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?" — сообщил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.