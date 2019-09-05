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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

13:08 05.09.2019 (обновлено: 18:14 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
По его словам, на встрече в Осаке ставился вопрос, как учитывать в общих договоренностях современное российское оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, пока ни у одной страны мира такого оружия нет.

"Я Дональду (Трампу. — Прим. ред.) сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?" — сообщил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Российский лидер отметил, что учитывать можно количество носителей и боеголовок, "это специальный вопрос". Он подчеркнул, что Россия готова к этому диалогу, но пока не получила внятного ответа от Вашингтона.
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума.
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider
26 августа, 08:00РИА Новости
Переиграть Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США
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Восточный экономический форумРоссияВладимир ПутинСША
Популярные комментарии
Нормальные люди понимают что это мультики для внутреннего потребления и естественно восприняли данное "предложение" за шутку.
5 сентября, 13:14
oleg1965   
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Всё больше в нём разочаровываюсь! Хотя всегда за него голосовал. Втюхали народу этот образ гаранта, а оказался не тот..... Как в фильме Иван Васильевич меняет профессию - говорят, царь не настоящий.......подменили ироды)))))
5 сентября, 13:34
Стас Титов
14620726358
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