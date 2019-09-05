Выселенный на улицу онкобольной отказался от муниципальной квартиры в Сочи

СОЧИ, 5 сен — РИА Новости. Онкобольной житель Сочи, ранее выселенный из маневренного фонда на улицу, отказался от полученной взамен муниципальной квартиры из-за отсутствия ремонта, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

В среду резонанс получила история с выселением онкобольного жителя Сочи Андрея Мартынова с женой из пансионата "Нептун" на улицу по решению суда. Уже вечером Мартынов согласился переехать в предоставленное ему муниципальное жилье.

"Мы там пытались переночевать. Выломано все, нет водопроводных кранов, выломана дверь, нет замка… Условия ужасные, квартира изуродована, обезображена. У меня онкология, я не могу там дышать", — рассказал РИА Новости Мартынов, добавив, что им с женой не подходит район города из-за большой удаленности от нынешней работы и невозможности супруги выйти на работу на муниципальное предприятие по состоянию здоровья.

По данным властей, супругам была предоставлена однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра с балконом. Дом расположен в микрорайоне Мацестинская Долина, где есть вся необходимая инфраструктура — городская поликлиника, магазины, аптеки, новый сквер, курсирует городской транспорт. Однако супруги провели там ночь и утром ее покинули.

© Фото предоставлено Андреем Мартыновым Квартира, предоставленная Андрею Мартынову © Фото предоставлено Андреем Мартыновым Квартира, предоставленная Андрею Мартынову

"Семья заявила, что отказывается от нового жилья ввиду удаленности от Адлера, где работают супруги, и отсутствия ремонта — в этой квартире не проживали несколько лет. Необходимый чистовой ремонт Андрею Мартынову был обещан изначально, и по распоряжению главы города Сочи Анатолия Пахомова работы уже начались", — сообщил РИА Новости представитель администрации курорта.

Он добавил, что на ремонт потребуется десять дней, и на это время Мартынова и его супругу предлагают разместить в одном из санаториев Адлерского района. Власти поясняют: несмотря на то что накануне Мартынов был согласен на предоставляемую квартиру, теперь он требует от властей земельный участок в Адлерском районе.

© Фото предоставлено Андреем Мартыновым Квартира, предоставленная Андрею Мартынову © Фото предоставлено Андреем Мартыновым Квартира, предоставленная Андрею Мартынову