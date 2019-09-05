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РИА Новости
Восточный экономический форум

Премьер Малайзии рассказал о вреде стереотипов на примере Гренландии

13:08 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на пленарном заседании ВЭФ рассказал о вреде стереотипов на примере Гренландии и Исландии, названия которых не соответствуют тому, как они выглядят.
"Не так давно малайзийский отельер купил отель в Исландии. Сложно представить, что Исландия может быть привлекательным направлением для туристов. Но большое количество людей сейчас отправляются в Исландию для того, чтобы посмотреть на северное сияние и на эту потрясающе чистую, экологичную, но очень снежную страну. Само название страны - Исландия и соседняя Гренландия увлекательны. Вот смотрите, Гренландия называется как будто зелёная страна, но на самом деле она такая белая, а Исландия - страна зелёная, но называется Исландия, то есть снежная и ледяная", - рассказал он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
12:39Восточный экономический форум
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