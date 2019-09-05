Премьер Малайзии рассказал о вреде стереотипов на примере Гренландии

"Не так давно малайзийский отельер купил отель в Исландии. Сложно представить, что Исландия может быть привлекательным направлением для туристов. Но большое количество людей сейчас отправляются в Исландию для того, чтобы посмотреть на северное сияние и на эту потрясающе чистую, экологичную, но очень снежную страну. Само название страны - Исландия и соседняя Гренландия увлекательны. Вот смотрите, Гренландия называется как будто зелёная страна, но на самом деле она такая белая, а Исландия - страна зелёная, но называется Исландия, то есть снежная и ледяная", - рассказал он.