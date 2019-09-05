Путин пошутил про предельный возраст пребывания в политике

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова премьер-министра Малайзии о поднятии предельной планки пребывания в политике, которая там составляет 95 лет, отметил, что он "пока не дотягивает".
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которому в июле исполнилось 94 года, рассказал, что предельная планка пребывания в политике в его стране составляет 95 лет. После этого модератор пленарной сессии ВЭФ Сергей Брилев обратился к Путину, вызвав смех в зале.
"Я пока не дотягиваю", - сказал российский лидер.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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