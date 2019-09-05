Минтранс готов обсудить идеи по распределению маршрутов среди авиакомпаний

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ готов обсуждать идеи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об изменении методики распределения допусков на международные маршруты среди авиакомпаний, заявил глава министерства Евгений Дитрих журналистам в кулуарах ВЭФ.

ФАС сообщала, что у нее имеется ряд вопросов к механизму распределения международных авианаправлений. Ведомство получило жалобу "Ютэйр" по поводу того, что перевозчик не был осведомлен о выставлении на конкурс бывших маршрутов "Трансаэро". Глава ФАС Игорь Артемьев выразил удивление тем, что большинство международных рейсов достаются "Аэрофлоту".

"Минтранс готов ко всему. В особенности к предложениям, которые действительно улучшают ситуацию на рынке. Коллеги в ФАС очень предметно и детально разбираются в большинстве тех процессов, которые у нас происходят... считаю, что здесь мы с антимонопольной службой работаем в плотном контакте по возникающим вопросам всегда, очень плотно взаимодействуем и все вопросы решали и будем решать в дальнейшем конструктивно", - сказал Дитрих.

"Если будут или задачи, или проработанные творческие предложения по изменению регулирования в тех или иных сферах, в том числе в вопросах распределения маршрутов, естественно, и проработаем эти предложения, и к разумным вещам, а их немало, прислушаемся. И, собственно говоря, будем модифицировать те или иные процессы", - добавил глава Минтранса.