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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минтранс готов обсудить идеи по распределению маршрутов среди авиакомпаний

13:05 05.09.2019 (обновлено: 14:36 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ готов обсуждать идеи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об изменении методики распределения допусков на международные маршруты среди авиакомпаний, заявил глава министерства Евгений Дитрих журналистам в кулуарах ВЭФ.
ФАС сообщала, что у нее имеется ряд вопросов к механизму распределения международных авианаправлений. Ведомство получило жалобу "Ютэйр" по поводу того, что перевозчик не был осведомлен о выставлении на конкурс бывших маршрутов "Трансаэро". Глава ФАС Игорь Артемьев выразил удивление тем, что большинство международных рейсов достаются "Аэрофлоту".
"Минтранс готов ко всему. В особенности к предложениям, которые действительно улучшают ситуацию на рынке. Коллеги в ФАС очень предметно и детально разбираются в большинстве тех процессов, которые у нас происходят... считаю, что здесь мы с антимонопольной службой работаем в плотном контакте по возникающим вопросам всегда, очень плотно взаимодействуем и все вопросы решали и будем решать в дальнейшем конструктивно", - сказал Дитрих.
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"Если будут или задачи, или проработанные творческие предложения по изменению регулирования в тех или иных сферах, в том числе в вопросах распределения маршрутов, естественно, и проработаем эти предложения, и к разумным вещам, а их немало, прислушаемся. И, собственно говоря, будем модифицировать те или иные процессы", - добавил глава Минтранса.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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