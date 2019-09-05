Директор Галереи Уффици погулял по Луне с помощью VR-проекта РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Директор флорентийской Галереи Уффици Айке Шмидт ознакомился на V Восточном экономическом форуме с Директор флорентийской Галереи Уффици Айке Шмидт ознакомился на V Восточном экономическом форуме с VR-проектом РИА Новости "Лунная станция" . Искусствовед считает, что у технологий виртуальной реальности есть большие перспективы в выставочной деятельности.

Проект "Лунная станция" позволяет заглянуть в 2038 год, когда в соответствии с российской лунной программой на поверхности естественного спутника Земли должен появиться полноценный комплекс сооружений: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры. Пользователи VR-истории могут побывать на месте космонавта, прогуляться по лунным тропинкам, посмотреть, какие технологии позволят человечеству организовать жизнь на других планетах.

"Очень понравилось моё короткое путешествие на Луну. Боялся, что будет слишком жарко или слишком холодно, но всё обошлось. Так что я был одновременно во Владивостоке и на Луне — уникальный опыт!" – поделился впечатлениями Айке Шмидт.

"VR может широко применяться в выставочной деятельности, стоит это обсудить. Мне кажется, есть огромные возможности и в сфере архитектуры. Ещё, как вы знаете, есть люди, которые любят забираться на высотные здания, соборы, но это опасно. Возможно, виртуальная реальность сможет подарить им схожие ощущения", — добавил директор галереи Уффици.