В Ростехе уверены в невиновности задержанного по запросу США сотрудника ОДК

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ростех предпримет все возможное для возвращения задержанного по запросу США сотрудника ОДК Александра Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявили в пресс-службе Ростеха.

Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США. Его подозревают в экономической разведдеятельности.

"Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой", - сказали в Ростехе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям, это плохая практика, которая подчас связана с конкурентной борьбой.