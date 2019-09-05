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РИА Новости

В Ростехе уверены в невиновности задержанного по запросу США сотрудника ОДК

12:54 05.09.2019 (обновлено: 13:21 05.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации Ростех
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ростех предпримет все возможное для возвращения задержанного по запросу США сотрудника ОДК Александра Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявили в пресс-службе Ростеха.
Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США. Его подозревают в экономической разведдеятельности.
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12:47Восточный экономический форум
Путин: задержание россиян по запросу США мешает отношениям между странами
"Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой", - сказали в Ростехе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям, это плохая практика, которая подчас связана с конкурентной борьбой.
"Это очень плохая практика. Они осложняют наши межгосударственные отношения, говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода. Боле того, у меня есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой. Наверное, есть какие-то криминальные проявления. Но здесь надо бы сотрудничать лучше нашим правоохранительным органам", - сказал российский лидер.
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
7 августа, 00:28РИА Новости
В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
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