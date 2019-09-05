Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев

"У нас нашли приют 4 миллиона беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно. Если зона безопасности не будет создана, и если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери. Пусть посмотрят тогда сами, каково это. Конечно, мы продолжить поддерживать беженцев, пока сможем. Но есть опасность новой волны беженцев", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед членами правящей Партии справедливости и развития.