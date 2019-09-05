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РИА Новости

Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев

12:54 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
"У нас нашли приют 4 миллиона беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно. Если зона безопасности не будет создана, и если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери. Пусть посмотрят тогда сами, каково это. Конечно, мы продолжить поддерживать беженцев, пока сможем. Но есть опасность новой волны беженцев", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед членами правящей Партии справедливости и развития.
Он добавил, что Турция разработала предложение по созданию зоны безопасности на севере Сирии, которая может частично решить проблемы проживания сирийских беженцев.
"У нас есть прекрасное предложение: давайте вместе создадим такую зону для них, построим им дома, вокруг сделаем сады, чтобы они там могли жить по-человечески, в безопасности. Не рыбу им дадим, а удочки. И им будет хорошо, и Турции полегчает", - сказал турецкий лидер.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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