На консультациях в Вене могут затронуть вопрос удара США по Идлибу

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вопрос авиаудара США по сирийской провинции Идлиб может быть затронут на российско-американских консультациях по борьбе с терроризмом 9 сентября в Вене лишь в общем контексте предмета переговоров, в повестке дня отдельно он не значится, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Консультации действительно будут проводиться. Если мы разбираем ситуацию в целом в Сирии, а это очень маленький частный вопрос. В повестке дня его нет. Там много вопросов", - заявил Сыромолотов на вопрос РИА Новости.
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На уточняющий вопрос, будет ли эта тема подниматься Россией, он уточнил, что такие вопросы "должны подниматься по линии механизма деконфликтинга, который существует в Сирии - это наши военные взаимодействуют с американскими военными". "Здесь это может быть только в контексте, потому что основное - это военные урегулируют военную часть", - добавил дипломат.