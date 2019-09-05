На консультациях в Вене могут затронуть вопрос удара США по Идлибу

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вопрос авиаудара США по сирийской провинции Идлиб может быть затронут на российско-американских консультациях по борьбе с терроризмом 9 сентября в Вене лишь в общем контексте предмета переговоров, в повестке дня отдельно он не значится, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Консультации действительно будут проводиться. Если мы разбираем ситуацию в целом в Сирии, а это очень маленький частный вопрос. В повестке дня его нет. Там много вопросов", - заявил Сыромолотов на вопрос РИА Новости.