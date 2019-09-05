Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

"Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций - я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право - и иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении для того, чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов", — сказал глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).