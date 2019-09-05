Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
"Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций - я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право - и иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении для того, чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов", — сказал глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.