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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин отметил хорошее отношение премьера Малайзии к России

12:49 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отметил хорошее отношение премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада к России и его авторитет в исламском мире.
Глава государства подчеркнул, что за время нахождения Мохамада на посту премьера Малайзия превратилась в "перспективную страну". Путин также вспомнил, как более десяти лет назад был в гостях у Мохамада, когда тот уходил с поста премьер-министра Малайзии. По словам президента РФ, это была "очень теплая встреча", несмотря на то, что все тогда были уверены в том, что Мохамад заканчивает свою политическую карьеру.
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
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"С тех пор многое изменилось, но не изменилось отношение господина премьер-министра к нашей стране. Он был одним из инициаторов того, что Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. И думаю, что как старейший политический деятель в мире, его влияние как одного из лидеров исламского мира безусловно выходит за рамки его страны. Поэтому мне очень приятно, что, сохраняя такое доброе отношение к России, он приехал сегодня к нам", - сказал Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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