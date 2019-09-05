Путин отметил хорошее отношение премьера Малайзии к России

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отметил хорошее отношение премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада к России и его авторитет в исламском мире.

Глава государства подчеркнул, что за время нахождения Мохамада на посту премьера Малайзия превратилась в "перспективную страну". Путин также вспомнил, как более десяти лет назад был в гостях у Мохамада, когда тот уходил с поста премьер-министра Малайзии. По словам президента РФ, это была "очень теплая встреча", несмотря на то, что все тогда были уверены в том, что Мохамад заканчивает свою политическую карьеру.

"С тех пор многое изменилось, но не изменилось отношение господина премьер-министра к нашей стране. Он был одним из инициаторов того, что Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. И думаю, что как старейший политический деятель в мире, его влияние как одного из лидеров исламского мира безусловно выходит за рамки его страны. Поэтому мне очень приятно, что, сохраняя такое доброе отношение к России, он приехал сегодня к нам", - сказал Путин.