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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ЕР прокомментировали антикоррупционную проверку зампреда Мосгордумы

12:48 05.09.2019 (обновлено: 12:49 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Мосгордумы
Внеочередное заседание Мосгордумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Секретарь московского отделения "Единой России", зампредседателя Мосгордумы Андрей Метельский пройдет антикоррупционную проверку достойно, ему нечего бояться, считает руководитель центрального исполнительного комитета единороссов Александр Борисов.
Ранее Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций ФБК о его якобы "секретных доходах". При этом он отверг все обвинения в свой адрес. Позже "Ведомости" сообщили, что в Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении Метельским антикоррупционного законодательства. Это следует из письма главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова, которое оказалось в распоряжении "Ведомостей". Сам Метельский в разговоре с РИА Новости назвал антикоррупционную проверку "обычной практикой".
"Я думаю, что Андрею Николаевичу просто нечего бояться. Поэтому я думаю, что он пройдет ее достойно", - сказал Борисов РИА Новости.
Выборы в депутаты Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуАндрей МетельскийФонд борьбы с коррупциейЕдиная РоссияМосковская городская думаПолитика
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