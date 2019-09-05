В ЕР прокомментировали антикоррупционную проверку зампреда Мосгордумы

Ранее Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций ФБК о его якобы "секретных доходах". При этом он отверг все обвинения в свой адрес. Позже "Ведомости" сообщили, что в Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении Метельским антикоррупционного законодательства. Это следует из письма главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова, которое оказалось в распоряжении "Ведомостей". Сам Метельский в разговоре с РИА Новости назвал антикоррупционную проверку "обычной практикой".