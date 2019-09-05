Путин: задержание россиян по запросу США мешает отношениям между странами

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям, это плохая практика, которая подчас связана с конкурентной борьбой, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума.

Как отметил модератор заседания, по статистике за прошлый год 40 российских граждан были арестованы в третьих странах по запросу США. Также он упомянул задержанного в конце декабря Дмитрия Макаренко и директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова, о задержании которого в аэропорту Неаполя стало известно ранее в четверг.

"Это очень плохая практика. Они осложняют наши межгосударственные отношения, говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода. Боле того, у меня есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой. Наверное, есть какие-то криминальные проявления. Но здесь надо бы сотрудничать лучше нашим правоохранительным органам", - сказал российский лидер.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Путин считает, что нужно подписать соответствующие соглашения, которые регламентировали бы действия в подобных ситуациях. Существующие документы фактически не работают, их нужно актуализировать.

Говоря о конкурентной борьбе, глава государства привел в пример авиастроение. Так, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21. Как отметил Путин, этот самолет - явный конкурент Boeing 737.

"Кооперация была бы уместна, мы готовы были приобрести соответствующие американские материалы, так же, как они покупают у нас титан в большом количестве и "Боинги" производят из нашего титана. Мы все равно это сделаем - потребуется время, мы думали года два, но меньше, наверное, полтора. Он уже у нас летает", - добавил глава РФ.

Он отметил, что отчасти эта ситуация принесла пользу, потому что у России будут свои материалы и она не будет ни от кого зависеть. Касательно задержания Коршунова, президент отметил, что ОДК создала новый российский двигатель - это первый высокотехнологичный продукт подобного рода за последние 28 лет.