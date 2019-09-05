Путин: американские ракеты в Южной Корее создадут угрозу российским базам

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Размещение американских ракет в Японии и Южной Корее создаст угрозу российским базам на Дальнем Востоке, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке", — сказал Путин.
Российский президент напомнил, что, в частности, во Владивостоке находится база надводных кораблей. Помимо этого, на Камчатке располагается база атомных подводных стратегических ракетоносцев.
При этом Путин подчеркнул, что на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ он не обсуждал переговоры Пентагона с Токио и Сеулом о размещении ракет: по его словам, вопрос будет решаться на уровне министерств иностранных дел.
"Что касается размещения американских ракетных систем на территории Японии, то такого предложения от США не поступало. То, что сейчас размещено в Японии, — это принадлежит Японии, это японская собственность, это предназначено для защиты. Например, из этой системы запустить "Томагавк" даже технически невозможно" , — отметил, в свою очередь, Синдзо Абэ.
Премьер также заверил, что любыми американскими комплексами ПРО на территории Японии будет управлять Токио.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Американская ПРО в Японии
В декабре 2017 года Токио принял решение разместить в Японии два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируют развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе к 2023 году. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны.
Такое решение вызвало негативную реакцию Москвы, хотя японская сторона настаивает, что размещение Aegis Ashore не угрожает России.