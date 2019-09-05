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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: американские ракеты в Южной Корее создадут угрозу российским базам

12:44 05.09.2019 (обновлено: 13:53 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Размещение американских ракет в Японии и Южной Корее создаст угрозу российским базам на Дальнем Востоке, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке", — сказал Путин.

Российский президент напомнил, что, в частности, во Владивостоке находится база надводных кораблей. Помимо этого, на Камчатке располагается база атомных подводных стратегических ракетоносцев.
При этом Путин подчеркнул, что на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ он не обсуждал переговоры Пентагона с Токио и Сеулом о размещении ракет: по его словам, вопрос будет решаться на уровне министерств иностранных дел.

"Что касается размещения американских ракетных систем на территории Японии, то такого предложения от США не поступало. То, что сейчас размещено в Японии, — это принадлежит Японии, это японская собственность, это предназначено для защиты. Например, из этой системы запустить "Томагавк" даже технически невозможно" , — отметил, в свою очередь, Синдзо Абэ.

Премьер также заверил, что любыми американскими комплексами ПРО на территории Японии будет управлять Токио.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Американская ПРО в Японии

В декабре 2017 года Токио принял решение разместить в Японии два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируют развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе к 2023 году. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны.
Такое решение вызвало негативную реакцию Москвы, хотя японская сторона настаивает, что размещение Aegis Ashore не угрожает России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
12:53Восточный экономический форум
Путин не обсуждал с Абэ заявление Пентагона о размещении ракет в Японии
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Восточный экономический форумЮжная КореяРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И? Действия какие? Блаблабла очередное?
5 сентября, 12:46
Арсений Понфилекно
5210027
надо отвлечь от внутренних проблем, вон врачи пачками хотят уволится то тут то там, а тут ракеты, и все врачи не нужны)
5 сентября, 12:52
ffasfegsf
4010020
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