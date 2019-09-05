Премьер Малайзии рассказал, чем его удивил Владивосток

"Мы рады были услышать, что Россия намерена развивать именно Дальний Восток... Я думаю, все жители, и азиаты в том числе, почувствуют все плюсы и преимущества подобной деятельности. Я приехал сюда, чтобы больше узнать об этом регионе России и какие есть намерения по развитию Владивостока. Все, что я знаю про Владивосток - то, что это город довольно холодный. Но когда мой самолёт приземлился, я был шокирован, когда увидел, что здесь совсем не холодно - температура была примерно как сейчас в Малайзии", - сказал премьер, выступая на ВЭФ.