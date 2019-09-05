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РИА Новости
Восточный экономический форум

Премьер Малайзии рассказал, чем его удивил Владивосток

12:43 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Малайзии Махатхир Мохамад на ВЭФ рассказал, как его удивил Владивосток, оказавшись совсем не таким холодным, как он представлял.
"Мы рады были услышать, что Россия намерена развивать именно Дальний Восток... Я думаю, все жители, и азиаты в том числе, почувствуют все плюсы и преимущества подобной деятельности. Я приехал сюда, чтобы больше узнать об этом регионе России и какие есть намерения по развитию Владивостока. Все, что я знаю про Владивосток - то, что это город довольно холодный. Но когда мой самолёт приземлился, я был шокирован, когда увидел, что здесь совсем не холодно - температура была примерно как сейчас в Малайзии", - сказал премьер, выступая на ВЭФ.
Он посетовал, что единственное его представление о Владивостоке оказалось неправильным.
"Важно знать, что то, во что мы верим, не всегда является правдой. Не всегда здесь лежит снег, хотя, думаю, когда здесь лежит снег, город выглядит очень красиво. Но Россия может быть очень тёплым и дружелюбным местом, может быть очень привлекательным для людей из Юго-Восточной Азии", - отметил премьер.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин
06:01Восточный экономический форум
Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин
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Восточный экономический форумМахатхир МохамадМалайзияВладивостокВ мире
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